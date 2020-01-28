Акция протеста под ГБР: активисты выступили против назначения Бабикова

28 января, 2020, 11:41

Под стенами Государственного бюро расследований проходит акция протеста против назначения заместителем руководителя ГБР Александра Бабикова, который защищал экс-президента Виктора Януковича

Об этом сообщила корреспондент " Еспресо " Валерия Пашко.

"Под стенами ГБР собралось несколько десятков человек. Сейчас в стенах ГБР происходит брифинг первого заместителя главы ГБР Александра Бабикова. Он был защитником Януковича, в частности, по делу о незаконном изменении Конституции. Поэтому под ГБР собрались и обычные люди, и семьи Небесной сотни. Они хотят , чтобы Александра Бабикова уволили. К тому же подчеркивают, что его назначили незаконно. Адвокатское сообщество говорит, что он не может рассматривать дела Майдана, ведь был защитником Януковича. Также адвокатское сообщество обращалась к Владимиру Зеленскому, чтобы он избежал назначения Бабикова, однако пока этого не произошло ", - отметила Пашко.

Народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова на своей странице в Facebook сообщила, что Бабиков знал о том, что станет заместителем Государственного бюро расследований еще до объявления конкурса.