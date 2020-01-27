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Espreso.tvОбществоЗеленский вывел Витренко из наблюдательного совета Укроборонпрома

Зеленский вывел Витренко из наблюдательного совета Укроборонпрома


фото: epravda
Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия Юрия Витренко как члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром"

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

"Еще 15 января этого года я формально обратился к президенту Украины с просьбой прекратить мои полномочия члена Наблюдательного совета "Укробронопром". Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее - что я могу, и я хочу делать на том качественном уровне, который я сам от себя требую", - объяснил решение Витренко, основная работа которого - исполнительный директор "Нафтогаза Украины".

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