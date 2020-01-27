Заражение коронавирусом может происходить на стадии инкубационного периода, - китайские власти

27 января, 2020, 07:20

Заражение коронавирусом может происходить уже на стадии инкубационного периода, который длится от одного дня до двух недель

Об этом на пресс-конференции в Пекине рассказала председатель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Цзяовей, сообщает BBC .

По ее словам, инкубационный период вируса составляет от одного до 14 дней. И уже тогда инфицированные могут передавать его другим людям, чего не было во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002-2003 годах.

Таким образом, у носителей вируса могут даже не проявляться симптомы, значительно усложняет борьбу с его распространением.