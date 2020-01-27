Заражение коронавирусом может происходить на стадии инкубационного периода, - китайские власти
27 января, 2020, 07:20
Заражение коронавирусом может происходить уже на стадии инкубационного периода, который длится от одного дня до двух недель
Об этом на пресс-конференции в Пекине рассказала председатель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Цзяовей, сообщает BBC .
По ее словам, инкубационный период вируса составляет от одного до 14 дней. И уже тогда инфицированные могут передавать его другим людям, чего не было во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002-2003 годах.
Таким образом, у носителей вируса могут даже не проявляться симптомы, значительно усложняет борьбу с его распространением.
- Напомним, 26 января эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая заявили, что новый опасный коронавирус происходит с рынка морепродуктов в городе Ухань.
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