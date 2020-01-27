Интернет-достижения: Зинченко стал первым украинским футболистом, который набрал 1 млн подписчиков в Instgram
27 января, 2020, 13:24
На Іnstagram игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко подписано 1 млн человек - это лучший показатель в истории украинских футболистов
Об этом сообщает " Трибуна ".
Александр Зинченко стал первым украинским футболистом, который преодолел отметку в 1 млн подписчиков в Insagram.
Если сравнивать универсала "Манчестер Сити" с другими звездными украинскими футболистами, то в активе Евгения Коноплянки 478 тыс. подписчиков, Андрея Ярмоленко - 275 тыс. и Андрея Лунина - 270 тыс.
Василий Ломаченко стал первым украинским спортсменом, набрал 1 млн подписчиков в Instagram. Сейчас у него 1,7 млн.
- 24 января украинский универсал Александр Зинченко рассказал, что болельщики огорчаются , когда путают его с Кевином Де Брюйне.
- 12 января в 22-м туре АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу" , украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
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