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Espreso.tvСпортИнтернет-достижения: Зинченко стал первым украинским футболистом, который набрал 1 млн подписчиков в Instgram

Интернет-достижения: Зинченко стал первым украинским футболистом, который набрал 1 млн подписчиков в Instgram


фото: twitter
На Іnstagram игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко подписано 1 млн человек - это лучший показатель в истории украинских футболистов

Об этом сообщает " Трибуна ".

Александр Зинченко стал первым украинским футболистом, который преодолел отметку в 1 млн подписчиков в Insagram.

Если сравнивать универсала "Манчестер Сити" с другими звездными украинскими футболистами, то в активе Евгения Коноплянки 478 тыс. подписчиков, Андрея Ярмоленко - 275 тыс. и Андрея Лунина - 270 тыс.

Василий Ломаченко стал первым украинским спортсменом, набрал 1 млн подписчиков в Instagram. Сейчас у него 1,7 млн.

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