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Espreso.tvОбществоВОЗ определила угрозу распространения коронавируса как высокую

ВОЗ определила угрозу распространения коронавируса как высокую

Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Согласно докладу ВОЗ о ситуации с коронавирусом, в Китае объявлен очень высокий уровень угрозы коронавируса.

"Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в сообщении.

  • 24 января в Шанхае врачи вылечили первого пациента, которому ранее был поставлен диагноз пневмония, вызванная новым видом коронавируса
  • 25 января Лидер КНР Си Цзиньпин предупредил об ускорении темпов распространения нового коронавируса в Китае
  • По состоянию на вечер 26 января в Китае подтвердили 2744 случаев заражения коронавируса. За сутки зарегистрировано 769 больных.
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