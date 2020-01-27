ВОЗ определила угрозу распространения коронавируса как высокую
27 января, 2020, 20:08
Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Согласно докладу ВОЗ о ситуации с коронавирусом, в Китае объявлен очень высокий уровень угрозы коронавируса.
"Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в сообщении.
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