Великобритания после Brexit будет давать визы ученым без ограничений, - Джонсон

27 января, 2020, 19:43

Британское правительство объявило, что с февраля начинает действовать новая ускоренная процедура получения рабочих виз, призванная привлечь в страну ведущих ученых со всего мира

Об этом сообщает ВВС Россия.

Число таких виз не будет ограничено, их смогут получить все желающие работать в Великобритании при наличии у них соответствующей квалификации.

Таким образом власть выполняет данное в прошлом году премьер-министром обещание превратить страну в "Супермагнит для талантливых ученых".

При этом сами ученые не уверены в том, какую роль Великобритания будет играть в европейских исследовательских проектах.

"Британия гордится своей историей научных открытий, но чтобы сохранить лидерство и быть готовыми принять новые вызовы, которые бросает будущее, нам необходимо инвестировать в таланты и новейшие исследования, - заявил премьер-министр Борис Джонсон. - Вот почему, покидая ЕС, я хочу дать понять, что Британия открыта для мировых талантов и готова поддержать их, чтобы воплотить их идеи в реальность".