В Украине существенно снизились цены на картофель
Об этом сообщает пресс служба оптового рынка "Шувар".
По состоянию на 27 января 2020 года на крупнейшем в Западной Украине оптовом рынке "Шувар" картофель предлагается по 7,5-8,5 грн/кг. За январь цены просели минимум на 20%, а по сравнению с прошлым годом картофель сегодня стоит всего на 30% дороже.
"Во второй половине зимы картофель в Украине стоит минимум на треть дешевле, чем в начале сезона. В августе, когда мы должны собирать собственный урожай и когда стоимость картофеля традиционно является самой низкой, мы видели на рынке беспрецедентную цену 11-12 грн/кг. Сегодня картофель уже предлагают по 7-8,5 грн/кг. Это не радует ни продавцов, которые планировали зимой торговать значительно дороже, ни покупателей, которые под воздействием ажиотажа осенью запасались достаточно дорогим картофелем", - отметила руководитель аналитического департамента рынка Татьяна Гетьман.
Продавцы картофеля надеются, что цены вырастут в конце зимы или уже в начале весны.
Год назад картофель в Украине также дешевел во второй половине зимы. Рост цены началось только в апреле 2019 года и продолжался до мая, пока на рынке не начал появляться ранний картофель.
- Напомним, за октябрь 2019 года Украина импортировала 92,6 тыс. т картофеля - это больше, чем когда-либо в истории страны за целый год.
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