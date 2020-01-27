В Минэкоэнерго хотят запретить бесплатные пластиковые пакеты

27 января, 2020, 16:38

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предложил депутатам экологического комитета Верховной Рады ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении оборота пластиковых пакетов т запретить их бесплатное распространение

Об этом сообщает пресс служба Минекоенерго.

Речь идет о законопроекте № 2051-1 .

"Ограничение оборота пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, то есть предотвращать их образование, поэтому, законопроект предлагает устранение не последствий, а причины образования проблемы", - подчеркнул Оржель.

Оржель отметил, что министерство неоднократно подчеркивало необходимость скорейшего ограничения использования пластиковых пакетов и ввод в действие запрета с 2021 года.

И одновременно предложил запретить бесплатное распространение пластиковых пакетов с момента вступления в силу Закона.

"Настойчивость народных депутатов в решении этого и других экологических вопросов поможет защитить окружающую среду и построить чистое будущее для наших детей", - подытожил Оржель.