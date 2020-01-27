В Киеве задержали "минера" метро
Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.
"Киевской местной прокуратурой № 7 совместно со следователями управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киев сообщено о подозрении мужчине в осуществлении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве", - говорится в сообщении.
В частности, про анонимный звонок о готовящемся взрыве на станции метро "Крещатик" 25 января.
Тогда для проверки этого сообщения правоохранители эвакуировали почти 150 пассажиров и работников метрополитена, взрывчатку не обнаружили.
По подозрению в совершении ложного сообщения правоохранители задержали 36-летнего киевлянина. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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