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Espreso.tvОбществоВ Киеве задержали "минера" метро

В Киеве задержали "минера" метро

За ложное сообщение о минировании метро в Киеве правоохранители задержали местного жителя

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

"Киевской местной прокуратурой № 7 совместно со следователями управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киев сообщено о подозрении мужчине в осуществлении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве", - говорится в сообщении.

В частности, про анонимный звонок о готовящемся взрыве на станции метро "Крещатик" 25 января.

Тогда для проверки этого сообщения правоохранители эвакуировали почти 150 пассажиров и работников метрополитена, взрывчатку не обнаружили.

По подозрению в совершении ложного сообщения правоохранители задержали 36-летнего киевлянина. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

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