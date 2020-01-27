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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал

В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал

В понедельник, 27 января, в полицию Киева поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

На место выехаГСЧС и врачи "скорой".

Решается вопрос об эвакуации пассажиров и работников.

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