В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал
27 января, 2020, 16:35
В понедельник, 27 января, в полицию Киева поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
На место выехаГСЧС и врачи "скорой".
Решается вопрос об эвакуации пассажиров и работников.
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Напомним, за 10,5 месяца 2019 года полиция Киева открыла 464 уголовных производства за ложные сообщения о заминировании.
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