В Киеве презентовали книгу о крымскотатарском национальном движении с данными из архивов спецслужб СССР

27 января, 2020, 16:29

В Киеве презентовали научное издание "Крымскотатарское национальное движение в 1917-1920 годах. По архивам коммунистических спецслужб"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Эти документы фактически по делу "Милли Фирка" (политическая партия крымских татар) ... Мы в течение последних трех лет говорим о столетии Украинской революции, и нам показалось, что мы незаслуженно забываем о Крыме и о процессах, которые там происходили сто лет назад. Говорить об украинской революции, о становлении украинского независимого государства в начале ХХ века нельзя без того, чтобы говорить об истории Крыма", - сказал директор Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины Андрей Когут на презентации этой книги в понедельник в Киеве.

Отмечается, что издание "Крымскотатарский национальное движение в 1917-1920 гг. По архивам коммунистических спецслужб" содержит ранее неизвестную или малодоступную для широкой общественности и специалистов информацию об одном из ключевых периодов в истории коренного в Крыму крымскотатарского народа - о национальном движении в период войн и революций 1917-1920 годов.

Книга состоит из двух частей: исторического экскурса и архивных документов. Также в издании есть документальные чекистские переводы четырех протоколов учредительного собрания и первого национального парламента крымских татар Курултая (декабрь 1917 года), которые сейчас находятся на территории временно оккупированного Крыма.

Над формированием этого издания работали научный сотрудник Научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования и науки Украины Андрей Иванец и директор Отраслевого госархива СБУ Когут.

Тираж составляет 1 тыс. экземпляров. Кроме того, все обнародованные в книге документы также есть в электронном формате.