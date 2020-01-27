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Espreso.tvОбществоВ Киеве горит здание Министерства культуры, молодежи и спорта

В Киеве горит здание Министерства культуры, молодежи и спорта


фото: dsns.gov.ua
В Киеве по адресу улица Ивана Франко, 19 произошел пожар. Горит здание Министерства культуры, молодежи и спорта

Об этом сообщает Информатор .

Вызов на линию 101 поступил 10:14. Сообщили о коротком замыкании.

В 10:35 объявили, что пожар повышенной сложности. С верхних этажей эвакуировали людей. На третьем этаже здания остались заблокированы сотрудники. Полиция перекрывает движение транспорта, чтобы не мешать спецтехнике.

 

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