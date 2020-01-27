В Киеве боевик "ДНР" стрелял по полицейским: есть раненый, преступник задержан

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В столице внутренняя безопасность полиции задержала боевика "ДНР", который стрелял в полицейских. Стрелком оказался командир разведки незаконного воорженного формирования "ОПЛОТ", - говорится в сообщении.

Огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер.

Прибывшие на место происшествия быстро установили личность стрелка. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области. По данным сайта "Миротворец", человек проходил службу в незаконных вооруженных формированиях "ДНР", является командиром разведки подразделения "ОПЛОТ", участвовал в боях под Дебальцевым и Иловайском.

Через несколько часов после преступления он был задержан, ему объявили о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

В полиции добавили, что камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который, ожидая своих оппонентов, зарядил пистолет. Затем злоумышленник направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил, но произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь втором полицейскому.

Сообщается, что злоумышленник также пытался выстрелить в голову полицейскому, когда тот наклонился над раненым коллегой, но оружие второй раз дало сбой, и стрелок скрылся.

Раненого офицера полиции прооперировали, его состояние удовлетворительное.