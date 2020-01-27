 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве боевик "ДНР" стрелял по полицейским: есть раненый, преступник задержан

В Киеве боевик "ДНР" стрелял по полицейским: есть раненый, преступник задержан


фото: Нацполіція
В ночь с 24 на 25 января в Деснянском районе Киева возле одного из заведений отдыха произошла стрельба

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В столице внутренняя безопасность полиции задержала боевика "ДНР", который стрелял в полицейских. Стрелком оказался командир разведки незаконного воорженного формирования "ОПЛОТ", - говорится в сообщении.

Огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер.

Прибывшие на место происшествия быстро установили личность стрелка. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области. По данным сайта "Миротворец", человек проходил службу в незаконных вооруженных формированиях "ДНР", является командиром разведки подразделения "ОПЛОТ", участвовал в боях под Дебальцевым и Иловайском.

Через несколько часов после преступления он был задержан, ему объявили о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

В полиции добавили, что камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который, ожидая своих оппонентов, зарядил пистолет. Затем злоумышленник направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил, но произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь втором полицейскому.

Сообщается, что злоумышленник также пытался выстрелить в голову полицейскому, когда тот наклонился над раненым коллегой, но оружие второй раз дало сбой, и стрелок скрылся.

Раненого офицера полиции прооперировали, его состояние удовлетворительное.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

27 января, 2020 понедельник

26 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать