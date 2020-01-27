В Хорватии в море упал военный вертолет, пилот погиб
Об этом сообщает HINA со ссылкой на Минобороны Хорватии.
"Вертолет ВВС Хорватии типа Kiowa OH-58 D упал в море между островом Златина и прибрежным городом Забяче", - говорится в сообщении.
Как сообщает Total Croatia News, инцидент произошел в понедельник около 11 часов по местному времени, когда тренировочный вертолет направлялся из Забяче к Зларин.
Местные жители вытащили на берег тело пилота. Усилия по его реанимации оказались безуспешными.
Всего на борту вертолета находилось не больше трех человек.
"Все мероприятия и действия были предприняты для того, чтобы найти и спасти экипаж", - добавили в министерстве обороны.
На место происшествия заместитель премьер-министра и министр обороны Дамир Крстичевич, начальник Генерального штаба корпуса генерала армии обороны Хорватии Мирко Сундов и командующий хорватскими ВВС бригадный генерал Михаэль Кризанец.
Вертолеты Kiowa Warrior были подарены Хорватии Соединенными Штатами в 2016 году.
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