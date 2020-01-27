 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ больнице Гонконга прогремел взрыв

В больнице Гонконга прогремел взрыв


фото: scmp
В ночь на 27 января в Гонконге в медицинском центре Caritas взорвалось самодельное взрывное устройство

Как сообщает South China Morning Post , спасатели эвакуировали из медучреждения около 20 пациентов.

Полицейские, прибывшие на место нашли остатки самодельной бомбы, которая была сделана из стеклянной бутылки, наполненной батарейками и электрическими цепями.

Взрывное устройство было обнаружено в туалете. В результате взрыва никто не пострадал. Подозреваемый не задержан.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2020 понедельник

26 января, 2020 воскресенье

больше новостей

27 января, 2020 понедельник

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать