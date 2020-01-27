В больнице Гонконга прогремел взрыв

27 января, 2020, 10:22

В ночь на 27 января в Гонконге в медицинском центре Caritas взорвалось самодельное взрывное устройство

Как сообщает South China Morning Post , спасатели эвакуировали из медучреждения около 20 пациентов.

Полицейские, прибывшие на место нашли остатки самодельной бомбы, которая была сделана из стеклянной бутылки, наполненной батарейками и электрическими цепями.

Взрывное устройство было обнаружено в туалете. В результате взрыва никто не пострадал. Подозреваемый не задержан.