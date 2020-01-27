В больнице Гонконга прогремел взрыв
27 января, 2020, 10:22
В ночь на 27 января в Гонконге в медицинском центре Caritas взорвалось самодельное взрывное устройство
Как сообщает South China Morning Post , спасатели эвакуировали из медучреждения около 20 пациентов.
Полицейские, прибывшие на место нашли остатки самодельной бомбы, которая была сделана из стеклянной бутылки, наполненной батарейками и электрическими цепями.
Взрывное устройство было обнаружено в туалете. В результате взрыва никто не пострадал. Подозреваемый не задержан.
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