В 2020 году молодые учителя получат дополнительно к зарплате по 21 тыс. грн, - Новосад

27 января, 2020, 20:23

В 2020 году около 74 тысяч молодых учителей с небольшим стажем получат единовременную выплату в 21 тысячу гривен

Об этом заявила в эфире Радио НВ министр образования Анна Новосад.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос об очень маленьких зарплатах молодых учителей, которые не могут рассчитывать на надбавки за стаж работы.

По словам министра, средняя по стране зарплата учителя с минимальными надбавками за "престижность труда" составляет 4173 грн.

"В ситуации, когда львиную долю зарплаты учителя формируют надбавки и премии, складывается ситуация, когда те учителя, которые молодые, которые только пришли, они получают очень мало. На этот год, если говорить о конкретных очень точечных решениях мы как правительство заложили в бюджет -2020 1,5 млрд грн для поддержки именно молодых учителей. Сейчас разрабатываем всю необходимую нормативно-правовую базу, чтобы 74, если я не ошибаюсь, тысячи молодых учителей в течение года получили единовременную материальную поддержку в виде 21 тыс. грн", - заявила Новосад.

Министр добавила, что реформирование системы начисления заработных плат учителям - одна из задач правительства на 2020 год.

"До 1 апреля мы должны представить первый черновик концепции реформирования заработных плат в стране", - сообщила она.