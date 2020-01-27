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Espreso.tvСпортВ 2020 году матч УПЛ впервые пройдет на сельском стадионе

В 2020 году матч УПЛ впервые пройдет на сельском стадионе


фото: facebook
В следующем сезоне "Колос" из села Ковалевка будет проводить домашние матчи УПЛ на новом реконструированном стадионе

Об этом сообщает президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в facebook.

Президент УАФ Андрей Павелко посетил село Ковалевка, в котором базируется футбольный клуб "Колос", чтобы проинспектировать реконструкцию стадиона.

В следующем сезоне "Колос" сможет проводить домашние матчи уже на своем стадионе, в Коваливке, а не на "Оболонь-Арене" в Киеве.

Реконструкция завершится до начала июля, и болельщики смогут посещать пятитысячный стадион с крытыми трибунами, который будет отвечать всем требованиям украинского первенства.

 

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