Украина получила 1,25 млрд евро от выпуска евробондов
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"10-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (85%), хедж фондов (7%) и пенсионных и страховых фондов (6%), тогда как доля банков составила 2%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инвесторы из Соединенного Королевства, США и стран ЕС купили большую часть выпуска при первичном размещении, их доли составили 42%, 34% и 19% соответственно. Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5% выпуска.
"Средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета", - добавили в Минфине.
Напомним, 22 января 2020 года Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.
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