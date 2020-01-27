Украина получила 1,25 млрд евро от выпуска евробондов

27 января, 2020, 15:15

Украина провела расчеты по еврооблигациям на сумму 1,25 млрд евро с доходностью 4,375% и погашением в 2030 году, еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"10-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (85%), хедж фондов (7%) и пенсионных и страховых фондов (6%), тогда как доля банков составила 2%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвесторы из Соединенного Королевства, США и стран ЕС купили большую часть выпуска при первичном размещении, их доли составили 42%, 34% и 19% соответственно. Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5% выпуска.

"Средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета", - добавили в Минфине.

Напомним, 22 января 2020 года Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.