Трамп отрицает, что говорил Болтону о задержке помощи Украине из-за "дела Байдена"
Об этом глава Белого дома написал в Twitter .
"Я некогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в частности Байдена. Вообще-то, он никогда не жаловался на это во время своего очень публичного увольнения. Если Джон Болтон сказал об этом, то только для того, чтобы продать книгу ", - заявил Трамп.
По его словам, отсутствие давления на украинское правительство подтверждают стенограммы и разговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также заявления украинской стороны.
"Учитывая все сказанное выше, стенограммы моих звонков с Президентом Зеленским - которые все подтверждают, кроме того, президент Зеленский и министр иностранных дел Украины заявили, что давления и проблем нет. Кроме того, я встретился с Президентом Зеленским в Организации Объединенных наций (демократы сказали, что я никогда не встречался) и оказал военную помощь Украине без всяких условий и расследований - и гораздо раньше, чем ожидалось. я также позволил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin. Моя администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая администрация ", - отметил Трамп.
I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the ...- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020
- Напомним, ранее экс-советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил , что глава Белого дома лично связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Байдена. Об этом сообщило издание The New York Times на основании рукописи еще не опубликованной книги воспоминаний Болтона. Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также в соответствии с процедурой, прислал копию в Белый дом для предварительного просмотра.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-