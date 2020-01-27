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Espreso.tvОбществоТрамп отрицает, что говорил Болтону о задержке помощи Украине из-за "дела Байдена"

Трамп отрицает, что говорил Болтону о задержке помощи Украине из-за "дела Байдена"


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп ответил, что говорил экс-советнику по национальной безопасности Джону Болтону о связи между задержкой военной помощи для Украины и расследованием в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена

Об этом глава Белого дома написал в Twitter .

"Я некогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в частности Байдена. Вообще-то, он никогда не жаловался на это во время своего очень публичного увольнения. Если Джон Болтон сказал об этом, то только для того, чтобы продать книгу ", - заявил Трамп.

По его словам, отсутствие давления на украинское правительство подтверждают стенограммы и разговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также заявления украинской стороны.

"Учитывая все сказанное выше, стенограммы моих звонков с Президентом Зеленским - которые все подтверждают, кроме того, президент Зеленский и министр иностранных дел Украины заявили, что давления и проблем нет. Кроме того, я встретился с Президентом Зеленским в Организации Объединенных наций (демократы сказали, что я никогда не встречался) и оказал военную помощь Украине без всяких условий и расследований - и гораздо раньше, чем ожидалось. я также позволил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin. Моя администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая администрация ", - отметил Трамп.

  • Напомним, ранее экс-советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил , что глава Белого дома лично связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Байдена. Об этом сообщило издание The New York Times на основании рукописи еще не опубликованной книги воспоминаний Болтона. Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также в соответствии с процедурой, прислал копию в Белый дом для предварительного просмотра.
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