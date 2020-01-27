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Espreso.tvОбществоТейлор пояснил Помпео, почему США нужно заботиться об Украине

Тейлор пояснил Помпео, почему США нужно заботиться об Украине


фото: voanews
Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил госсекретарю США Майку Помпео, что ответом на вопрос, "Думаете, американцев беспокоит Украина?", должно быть: "Да"

Об этом Тейлор написал в своей колонке на страницах The New York Times

"Перед запланированным визитом в Украину госсекретарь США Майк Помпео спросил:" Думаете, американцев беспокоит Украина? "

Вот почему ответ должен быть так: Украина защищает себя и Запад от нападения России. Если Украина достигнет успеха, мы добьемся успеха. Отношения между Соединенными Штатами и Украиной является ключом к нашей национальной безопасности, и американцы должны заботиться об Украине ", - отметил дипломат.

Тейлор напомнил Помпео, что Россия ведет гибридную войну против Украины, Европы и США. По его словам, эта война имеет много компонентов: вооруженная военная агрессия, энергоснабжения, кибератаки, дезинформация, вмешательство в выборы - и на каждом из этих полей битвы Украина является линией фронта.

"Пока Россия не выйдет из Украины - и Донбасса, и Крыма - и не признает, что Украина является независимой, суверенным нацией, другие нации не могут быть в безопасности. Пока Россия не примет международный порядок, основанный на правилах, западные страны находятся под угрозой . Украина - это линия фронта ", - подчеркнул он.

Тейлор рассказал, как в последние семь месяцев, когда он был послом США в Украине, он регулярно посещал линию фронта.

По его словам, линия фронта в Донбассе знаменует собой единственный в Европе вооруженный конфликт. Тейлор рассказал, что каждую неделю российские войска убивают украинских солдат и получают потери в ответ.

"Поддерживать Украину - значит поддерживать молодую демократию, которая борется за восстановление суверенитета над ее международно признанными границами", - написал Тейлор.

"Поддерживать Украину означает поддерживать основанный на правилах международный порядок, который позволил крупным государствам в Европе избежать войны в течение семи десятилетий. Это поддерживать демократию над самодержавием. Это поддерживать свободу над не свободой. Большинство американцев это делают", - отметил дипломат.

Он напомнил, что США и их союзники поддерживают Украину в этой войне, обеспечивая вооруженные силы Украины оружием, обучением и поддержкой. Американская помощь в области безопасности Украины регулярно получает широкую двухпартийную поддержку в Конгрессе, и важность этой помощи Украине (и национальной безопасности США) не обсуждается.

Тейлор также рассказал, что на энергетическом поле битвы Кремль пытается обойти Украину и увеличить зависимость Германии и Европы от России, "тратя миллиарды на ненужный подводный газопровод, политический проект без экономического обоснования".

По его словам, гибридная война России - это также информационная война, когда российские власти убеждает своих граждан, что они находятся под угрозой со стороны враждебного Запада, и что президент Владимир Путин защищает.

Тейлор также напомним, что Россия вмешалась в выборы США в 2016 году, в выборы в Украине в 2014 году и референдум по британскому брексита в начале 2016 года.

Вместе с тем, по словам бывшего посла США в Украине, российский вызов еще шире, чем гибридная война. Ведь Кремль атакует правила, на которых строятся отношения между народами со времен Второй мировой войны, правила, которые поддерживали мир между основными европейскими государствами в течение 70 лет, пытаясь вернуться к "закону джунглей".

  • Ранее журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявила, что перед запланированным на 30 января официальным визитом в Киев госсекретарь США Майк Помпео нецензурно выругался на нее из-за вопроса об увольнении експосла США в Украине Мари Йованович и высказал предположение, что Украина американцам "безразлична".
  • Помпео обвинил журналистку в лжи .
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