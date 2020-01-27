Судью из Крыма приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

27 января, 2020, 19:57

За публичное обвинение Офиса генерального прокурора Святошинский райсуд Киева в порядке специального судебного производства признал судью Ялтинского городского суда АР Крым виновным в государственной измене

Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

Судье назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда - в марте-ноября 2014 г. обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым. Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации, выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым.

Таким образом, указанное лицо умышленно предоставило помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

Всего на судебном разбирательстве и на стадии досудебного расследования находятся более 300 уголовных производств по факту государственной измены судей.