Суд закрыл "испанское дело" против меня, - Черновецкий

27 января, 2020, 14:52

Предварительное расследование против руководителя инвестиционной компании Chernovetskyi Investment Group Степана Черновецкого полностью закрыто: суд признал его инвестиции в страну законными

Об этом рассказал сам Черновецкий в интервью изданию "Фокус".

По его словам, это предварительное расследование, где он фигурировал, велось с 2014 года, а узнал о нем бизнесмен только в 2016 году, когда он был задержан и впоследствии освобождены. При этом никаких обвинений ему предъявлено так и не было.

"Это даже не дело было, а так называемое предварительное расследование. Обвинение не было, а вот на чем строилась вся эта история - загадка. Ничего конкретного, сами подозрения", - заявил бизнесмен.

Он подчеркнул, что его случай - не уникальный: в Испании часто задерживают состоятельных иностранных бизнесменов, особенно из стран бывшего СССР и впоследствии отпускают. Однако это негативно сказывается как на бизнесе самих инвесторов, так и на инвестиционном климате Испании.

"Таких ситуаций много: состоятельных или сравнительно состоятельных иностранцев арестовывали на месяцы, в итоге дела разваливались, их отпускали, а за это время их бизнес в Испании разрушался. Им не оставалось ничего другого, как ехать. Возможно, это система такой сигнал посылает:" мы вам не рады ", - отметил бизнесмен.

Степан Черновецкий отметил, что в ходе расследования следственные органы иногда не проверяли даже элементарные факты. В частности, бизнесмен обращает внимание ложную информации, он якобы приобрел дом в Барселоне на «криминальные доходы».

"Это хороший пример того, как подошла к делу полиция в Испании. Во-первых, этот дом я арендовал, у меня нет и не было дома в Испании, во-вторых, речь идет об инвестициях в бизнес, в-третьих, все деньги должны законное происхождение. Как я понимаю, когда меня задерживали, суд не владел информацией, я продал банк (ПРАВЭКС-бАНК продано 2008 итальянской банковской группе Intesa Sanpaolo за 750 млн долл. - ред.) за сотни миллионов долларов ", - отметил Черновецкий.

По его словам, испанские правоохранители строили свое расследование на бездоказательных предположениях. Получив доказательства законного происхождения инвестиций, они долго не признавали свои ошибки.

"Следствие не назвало даже никаких предположений, в какой именно якобы уголовный образом было получено средства для инвестиций в Испании. Собственно, все предварительное следствие и было построено на таких" основаниях ". И закончилось все вполне закономерно: дело закрыто. Только система очень медленная и следствие упорно отказывалось признавать свои ошибки, поэтому все заняло так много времени ", - резюмировал бизнесмен.

Как сообщалось, в 2016 года руководителя CIG Степана Черновецкого задержали в Испании за якобы участие в схемах по отмыванию средств. Впоследствии его освободили без всяких ограничений. Предварительное расследование длилось более 3 лет, а в конце 2019 дело было закрыто .