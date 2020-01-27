Суд закрыл дело против "единоросса" Кучерявого, который способствовал оккупации Крыма и ездил за украинским паспортом

27 января, 2020, 22:28

Суд в Киеве закрыл дело в отношении члена партии "Единая Россия" и участника незаконной крымской организации "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого

Об этом сообщает "Бюро судебной информации".

По материалам уголовного производства, в марте 2014 года Игорь Кучерявый вступил в так называемую тактическую группу "Автоканал Севастополя", которая по радиоканалу координировала деятельность блокпостов и выезды бойцов незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", а также активно противодействовала украинским военным.

Кучерявый вину полностью признал. Его адвокат Игорь Мокин, во время подготовительного заседания подал ходатайство о прекращении производства в связи с тем, что истек срок давности, в который законодательство позволяет привлечь Игоря Кучерявого к ответственности.