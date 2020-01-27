Суд закрыл дело против "единоросса" Кучерявого, который способствовал оккупации Крыма и ездил за украинским паспортом
Об этом сообщает "Бюро судебной информации".
По материалам уголовного производства, в марте 2014 года Игорь Кучерявый вступил в так называемую тактическую группу "Автоканал Севастополя", которая по радиоканалу координировала деятельность блокпостов и выезды бойцов незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", а также активно противодействовала украинским военным.
Кучерявый вину полностью признал. Его адвокат Игорь Мокин, во время подготовительного заседания подал ходатайство о прекращении производства в связи с тем, что истек срок давности, в который законодательство позволяет привлечь Игоря Кучерявого к ответственности.
Прокурор Игорь Корженко не возражал против закрытия уголовного производства.
"По состоянию на сегодня прошло более пяти лет, поэтому сторона обвинения не будет возражать против заявленного ходатайства", - сказал прокурор.
Согласно статье 49 Уголовного кодекса Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если с момента совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу истекли предусмотренные статьей сроки. Часть 2 статьи 110 УК, по которой обвиняли Кучерявого, относится к преступлениям средней тяжести. Следовательно, имеет срок давности - 5 лет, который уже истек.
"На сегодняшний день уголовное дело в отношении Игоря Кучерявого закрыто, и он освобожден от уголовной ответственности. Он не был под стражей. Во время досудебного расследования он находился в Херсоне. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал Мокин.
- На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской партии власти "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
- В Службе безопасности Украины сообщили, что задержание крымского члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого на админкордоне с Херсонской областью не было.
- Херсонский городской суд арестовал изъятое имущество члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
- Члену партии "Единая Россия" из аннексированного Севастополя Игорю Кучерявому, который сейчас находится в Херсоне, сообщили о подозрении.
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