Суд РФ разрешил пересмотреть дело активиста Котова, который поддерживал украинских политзаключенных
Об этом говорится в решении российского суда.
"Поскольку к компетенции Конституционного суда изучение фактических обстоятельств дела не относится, приговор Котову подлежит пересмотру", - говорится в решении суда.
Суд постановил, что наказание человека, впервые совершившее преступление, не обязательно должно изолировать его от общества, а "судам следует оценивать общественную опасность проступка, а не политические или идеологические взгляды подсудимого".
Котов - 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал захваченным российскими силовиками украинским морякам и требовал обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
- Напомним, что Российский апелляционный суд подтвердил приговор в виде 4 лет заключения для задержанного в Москве активиста Константина Котова, который поддерживал украинских политзаключенных и военнопленных моряков.
- Котова этапировали во Владимирскую область России.
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