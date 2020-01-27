Суд РФ разрешил пересмотреть дело активиста Котова, который поддерживал украинских политзаключенных

27 января, 2020, 21:25

Конституционный суд Российской Федерации постановил судам общей юрисдикции пересмотреть обвинительный приговор активисту Константину Котову, приговоренному к 4 годам колонии за якобы неоднократные нарушения закона о митингах

Об этом говорится в решении российского суда.

"Поскольку к компетенции Конституционного суда изучение фактических обстоятельств дела не относится, приговор Котову подлежит пересмотру", - говорится в решении суда.

Суд постановил, что наказание человека, впервые совершившее преступление, не обязательно должно изолировать его от общества, а "судам следует оценивать общественную опасность проступка, а не политические или идеологические взгляды подсудимого".

Котов - 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал захваченным российскими силовиками украинским морякам и требовал обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.