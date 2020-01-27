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Espreso.tvОбществоСуд РФ разрешил пересмотреть дело активиста Котова, который поддерживал украинских политзаключенных

Суд РФ разрешил пересмотреть дело активиста Котова, который поддерживал украинских политзаключенных

Конституционный суд Российской Федерации постановил судам общей юрисдикции пересмотреть обвинительный приговор активисту Константину Котову, приговоренному к 4 годам колонии за якобы неоднократные нарушения закона о митингах

Об этом говорится в решении российского суда.

"Поскольку к компетенции Конституционного суда изучение фактических обстоятельств дела не относится, приговор Котову подлежит пересмотру", - говорится в решении суда.

Суд постановил, что наказание человека, впервые совершившее преступление, не обязательно должно изолировать его от общества, а "судам следует оценивать общественную опасность проступка, а не политические или идеологические взгляды подсудимого".

Котов - 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал захваченным российскими силовиками украинским морякам и требовал обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

  • Напомним, что Российский апелляционный суд подтвердил приговор в виде 4 лет заключения для задержанного в Москве активиста Константина Котова, который поддерживал украинских политзаключенных и военнопленных моряков.
  • Котова этапировали во Владимирскую область России.
 
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