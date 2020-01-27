Столицу Казахстана засыпает снегом: введено чрезвычайное положение, задержаны все авиарейсы
Об этом сообщает Литер.
"У нас по городу Нур-Султану чрезвычайная ситуация объявлена, она прошла регистрацию в управлении юстиции. Сейчас готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в шести регионах - это Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, частично там, где есть трудности, в том числе в обеспечении населенных пунктов, она будет объявляться", - отметил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин.
По его словам, причиной объявления ЧС в столице стала мощная метель.
Также сообщается, что 27 января в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задержали на неопределенное время все рейсы на прилет и на вылет в связи со сложными метеоусловиями и ограниченной видимостью.
Трассы из Нур-Султана по всем направлениям закрыты для любого транспорта.
По информации tengrinews.kz, в акимате рекомендовали компаниям сократить рабочий день. Кроме того, отменили занятия первой и второй смены для учащихся школ и колледжей.
Коммунальные службы, полицейские, врачи продолжают работать в усиленном режиме.
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