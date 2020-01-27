 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтолицу Казахстана засыпает снегом: введено чрезвычайное положение, задержаны все авиарейсы

Столицу Казахстана засыпает снегом: введено чрезвычайное положение, задержаны все авиарейсы

В столице Казахстана Нур-Султане объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сложных погодных условий, все рейсы в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев временно задержаны

Об этом сообщает Литер.

"У нас по городу Нур-Султану чрезвычайная ситуация объявлена, она прошла регистрацию в управлении юстиции. Сейчас готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в шести регионах - это Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, частично там, где есть трудности, в том числе в обеспечении населенных пунктов, она будет объявляться", - отметил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин.

По его словам, причиной объявления ЧС в столице стала мощная метель.


Также сообщается, что 27 января в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задержали на неопределенное время все рейсы на прилет и на вылет в связи со сложными метеоусловиями и ограниченной видимостью.

Трассы из Нур-Султана по всем направлениям закрыты для любого транспорта.

По информации tengrinews.kz, в акимате рекомендовали компаниям сократить рабочий день. Кроме того, отменили занятия первой и второй смены для учащихся школ и колледжей.

Коммунальные службы, полицейские, врачи продолжают работать в усиленном режиме.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

27 января, 2020 понедельник

26 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать