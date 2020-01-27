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Espreso.tvОбществоСпасатели локализовали пожар в здании МКМС

Спасатели локализовали пожар в здании МКМС


фото: ДСНС
О 11:03 пожар в подвальном помещении здания Министерства культуры, молодежи и спорта был локализован на площади 30 м. Кв

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

Предварительно пострадавших нет. Работы по эвакуации людей завершены.

От ГСЧС привлечено 30 человек личного состава и 10 единиц техники. Возгорание возникло в подвальном помещении здания.

Фото: ДСНС

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