Спасатели локализовали пожар в здании МКМС
27 января, 2020, 11:18
О 11:03 пожар в подвальном помещении здания Министерства культуры, молодежи и спорта был локализован на площади 30 м. Кв
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.
Предварительно пострадавших нет. Работы по эвакуации людей завершены.
От ГСЧС привлечено 30 человек личного состава и 10 единиц техники. Возгорание возникло в подвальном помещении здания.
Фото: ДСНС
- Ранее сообщалось, что спасатели эвакуируют людей из здания Министерства культуры, молодежи и спорта.
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