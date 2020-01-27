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Espreso.tvОбществоСмертельный коронавирус: фонд Билла Гейтса выделил $ 10 млн на борьбу

Смертельный коронавирус: фонд Билла Гейтса выделил $ 10 млн на борьбу


фото: reuters
Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделил $ 10 млн на борьбу с распространением коронавируса 2019 nCoV

Об этом говорится на сайте организации.

Половина этой суммы пойдет на борьбу с вирусом непосредственно в Китае, где фонд уже работает "с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов".

Еще $ 5 млн пойдут на оказание помощи Африканским центрам по контролю и профилактике заболеваний. Данные мероприятия будут включать техническую поддержку для осуществления скрининга и непосредственного лечения.

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