Смертельный коронавирус: фонд Билла Гейтса выделил $ 10 млн на борьбу

27 января, 2020, 13:36

Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделил $ 10 млн на борьбу с распространением коронавируса 2019 nCoV

Об этом говорится на сайте организации.

Половина этой суммы пойдет на борьбу с вирусом непосредственно в Китае, где фонд уже работает "с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов".

Еще $ 5 млн пойдут на оказание помощи Африканским центрам по контролю и профилактике заболеваний. Данные мероприятия будут включать техническую поддержку для осуществления скрининга и непосредственного лечения.