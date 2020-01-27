Смертельный коронавирус: фонд Билла Гейтса выделил $ 10 млн на борьбу
Об этом говорится на сайте организации.
Половина этой суммы пойдет на борьбу с вирусом непосредственно в Китае, где фонд уже работает "с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов".
Еще $ 5 млн пойдут на оказание помощи Африканским центрам по контролю и профилактике заболеваний. Данные мероприятия будут включать техническую поддержку для осуществления скрининга и непосредственного лечения.
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