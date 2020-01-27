Сколько ID-карт оформили в Украине за четыре года. Данные ДМС

27 января, 2020, 16:09

Государственная миграционная служба выдала более 4,3 млн ID-карт за последние четыре года

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В 2019 году в Украине оформили около 1,6 млн ID-карточек, тогда как в 2016 - около 280 тыс. карт.

Новую ID-карту может получить любой гражданин Украины, достигший 14 лет. Она будет действовать в течение четырех лет.

Владельцы паспортов образца 1994 года могут обменять их на новый паспорт-карточку. ІD-паспорт для совершеннолетних действителен 10 лет.