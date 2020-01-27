Сколько ID-карт оформили в Украине за четыре года. Данные ДМС
27 января, 2020, 16:09
Государственная миграционная служба выдала более 4,3 млн ID-карт за последние четыре года
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
В 2019 году в Украине оформили около 1,6 млн ID-карточек, тогда как в 2016 - около 280 тыс. карт.
Новую ID-карту может получить любой гражданин Украины, достигший 14 лет. Она будет действовать в течение четырех лет.
Владельцы паспортов образца 1994 года могут обменять их на новый паспорт-карточку. ІD-паспорт для совершеннолетних действителен 10 лет.
- Напомним, Кабинет министров Украины обещает введение электронных паспортов до конца февраля.
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