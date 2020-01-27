СБУ задержала боевика "ДНР", который 2 года обстреливал позиции украинских войск

27 января, 2020, 19:01

В районе проведения операции Объединенных сил сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации "ДНР", который в течение двух лет обстреливал позиции украинских войск

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"С началом вооруженной агрессии РФ против Украины житель Горловки присоединился к пророссийским террористам. Как стрелок-гранатометчик он входил в так называемый 1-й армейский корпус "ДНР", принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6/7". В 2016 году, после полученного ранения в голову, боевик был комиссован. Ища работу, в конце 2019 года он прибыл в Мариуполь, где его задержали правоохранители", - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас обвинительный акт в отношении него передан в Славянский горрайсуд Донецкой области.