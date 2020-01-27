С начала аннексии Крыма правозащитники зафиксировали более 300 фактов давления на журналистов и блогеров

27 января, 2020, 20:33

Среди указанных фактов есть уголовные и административные дела, пытки, физические нападения, задержания и обыски, допросы, случаи захвата или повреждения журналистского оборудования, запрета на въезд в Крым, случаи цензуры, DDoS-атаки на независимые средства массовой информации

Об этом во время мероприятия "Ситуация в оккупированном Крыму и дорожная карта требований к России в области прав человека" в рамках зимней сессии ПАСЕ рассказала руководитель Крымской правозащитной группы (КПГ) Ольга Скрипник.

"Действия российских властей в Крыму приводят к устранению плюрализма мнений и замене независимых СМИ официальными российскими пропагандистскими источниками. Крымчане не имеют возможности получать информацию об Украине и по правам человека в Крыму, поскольку контролируемые Россией СМИ скрывают большинство таких фактов от жителей Крыма", - отметила она.