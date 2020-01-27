С начала аннексии Крыма правозащитники зафиксировали более 300 фактов давления на журналистов и блогеров
Об этом во время мероприятия "Ситуация в оккупированном Крыму и дорожная карта требований к России в области прав человека" в рамках зимней сессии ПАСЕ рассказала руководитель Крымской правозащитной группы (КПГ) Ольга Скрипник.
"Действия российских властей в Крыму приводят к устранению плюрализма мнений и замене независимых СМИ официальными российскими пропагандистскими источниками. Крымчане не имеют возможности получать информацию об Украине и по правам человека в Крыму, поскольку контролируемые Россией СМИ скрывают большинство таких фактов от жителей Крыма", - отметила она.
Также Скрипник заявила, что ситуация с правами человека в Крыму ухудшается.
По данным украинских правозащитных организаций, количество украинских граждан, незаконно находящихся в Крыму и в России, постоянно растет. В настоящее время не менее 90 из них содержатся под стражей. В прошлом году были освобождены 11 политзаключенных, но в то же время 42 других человека были заключены под стражу по политически мотивированным делам в Крыму. Многие из них были незаконно перемещены из Крыма в Россию.
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