"Укравтодор" планирует выпустить еврооблигации в 2020 году
Об этом сообщил руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков в интервью ЦТС .
В частности, отвечая на вопрос по поводу строительства дорог, он заявил, что возможен такой способ финансирования.
Кубраков напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за два важных для "Укравтодора" законопроекты, внеся изменения в Бюджетный кодекс и бюджет на 2020 год.
"Эти законопроекты дают возможность привлекать на внешних рынках дополнительное финансирование. Мы рассматриваем различные варианты. Один из них - выпуск еврооблигаций ", - сказал он.
"Мы будем еще консультироваться с Минфином, когда и как нам лучше это сделать. Но пока планируем в конце первого полугодия ", - отметил глава" Укравтодора ".
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