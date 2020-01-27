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Espreso.tvОбщество"Нацисты готовили лагеря смерти для всех нас", - Яценюк о годовщине освобождения узников Аушвица

"Нацисты готовили лагеря смерти для всех нас", - Яценюк о годовщине освобождения узников Аушвица


фото: nfront.org
Лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк выступил с обращением по годовщине освобождения от нацистов узников концлагеря Аушвиц

Об этом Яценюк написал в социальных сетях:

"В день освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау хочу вспомнить о члене нашей семьи Петра Мирчука, политика, историка, журналиста. Вместе со многими другими украинцами, евреями, поляками и цыганами он прошел через этот ад.

Нацисты готовили лагеря смерти для всех нас. Большевики их протянули до далекого Севера.

Зло пренебрежения и ненависти к человеку, его правам и самой жизни, национальной, культурной и религиозной отдельности никуда не исчезло. Это зло снова хочет нашей крови и смерти. Помните о миллионах жертв. Боремся за нашу свободу ".

 

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