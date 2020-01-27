"Дом Брежнева" за 98 млн: ПриватБанк выставил на продажу резиденцию генсека СССР
27 января, 2020, 15:50
Национализированный ПриватБанк выставил на аукцион половину административно-общественного комплекса в центре Днипра, в состав которого входит историческое здание, известное как "дом Брежнева"
Об этом сообщается на сайте СЕТАМ.
Стартовая цена лота - 9,79 млн грн, гарантийный взнос - 4,8 млн грн, шаг аукциона - 979,4 тыс. грн.
По информации ПриватБанка, комплекс расположен в центральном районе города. Неподалеку расположены набережная города, супермаркеты "АТБ", "Varus" "МОСТ-Сити", отделения банков, развлекательные заведения, высокий клиентопоток, удобная транспортная развязка.
Комплекс общей площадью 5575,5 кв. м находится в Днипре по улице Крутогорный спуск, 1.