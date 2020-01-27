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Espreso.tvОбщество"Дом Брежнева" за 98 млн: ПриватБанк выставил на продажу резиденцию генсека СССР

"Дом Брежнева" за 98 млн: ПриватБанк выставил на продажу резиденцию генсека СССР

Национализированный ПриватБанк выставил на аукцион половину административно-общественного комплекса в центре Днипра, в состав которого входит историческое здание, известное как "дом Брежнева"

Об этом сообщается на сайте СЕТАМ.

Стартовая цена лота - 9,79 млн грн, гарантийный взнос - 4,8 млн грн, шаг аукциона - 979,4 тыс. грн.

По информации ПриватБанка, комплекс расположен в центральном районе города. Неподалеку расположены набережная города, супермаркеты "АТБ", "Varus" "МОСТ-Сити", отделения банков, развлекательные заведения, высокий клиентопоток, удобная транспортная развязка.

Комплекс общей площадью 5575,5 кв. м находится в Днипре по улице Крутогорный спуск, 1.

 

 

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