Прикарпатья чиновники пытаются объединить сельские громады несмотря на несогласие местных жителей

27 января, 2020, 22:57

На Прикарпатье местные чиновники пытаются искусственно объединить сельские громады несмотря на сопротивление людей

Так, должностные лица Ивано-Франковской облгосадминистрации сами предложили, и сами же проголосовали за объединение 5-ти громад Верховинского района в 3, сообщает Еспресо.TV .

На сохранении пяти громад настаивали как местные органы власти, так и депутат областного совета от Верховинщины Игорь Басараб. Ведь инфраструктура высокогорных сел имеет свою специфику и между тремя громадами - огромное территориальное расстояние.

"Есть решение сельского совета, на него никто не обращает внимание. Здесь, в ОГА принимают и голосуют по своему усмотрению. И это нарушение добровольного образования громад", - жалуется поселковый голова Верховины Василий Мицканюк.

Самая сложная ситуация с с. Верхний Ясенив. Несмотря на решение рядовых горян, районного и поселкового совета остаться в составе Верховинской ОТГ, областные чиновники хотят искусственно присоединить поселок к Белоберезской громаде.

"Верховинский районный совет принял решение: согласно перспективному плану должно было быть 5 ОТГ, но не учитывается мнение людей. Приняли решение создать 3 ОТГ почему-то. Возникла полемика по Верхнему Ясениву. Данное село всегда относилось к Верховине. Не учли мнение людей. Не учли специфику и условия проживания. Это уничтожение местного самоуправления", - считает Иван Шкиндюк, председатель Верховинского районного совета.

"Это решение надо пересмотреть. Потому что большинство членов рабочей группы хорошо и не знают, где на карте то Ясениво, но участвуют в голосовании", - считает Дмитрий Мартыщук, сельский голова с. Верхнее Ясениво.

Уже во вторник жители села Верхнее Ясениво будут перекрывать местную дорогу в знак протеста. Если акция не поможет, будут обращаться в Кабмин, ведь несмотря на решение сельских громад, окончательное решение - за министерством.

Решение об объединении громад было принято на заседании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по административно-территориальному устройству. Состав этой группы можно посмотреть здесь .