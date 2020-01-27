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Espreso.tvОбществоПрикарпатья чиновники пытаются объединить сельские громады несмотря на несогласие местных жителей

Прикарпатья чиновники пытаются объединить сельские громады несмотря на несогласие местных жителей

На Прикарпатье местные чиновники пытаются искусственно объединить сельские громады несмотря на сопротивление людей

Так, должностные лица Ивано-Франковской облгосадминистрации сами предложили, и сами же проголосовали за объединение 5-ти громад Верховинского района в 3, сообщает Еспресо.TV .

На сохранении пяти громад настаивали как местные органы власти, так и депутат областного совета от Верховинщины Игорь Басараб. Ведь инфраструктура высокогорных сел имеет свою специфику и между тремя громадами - огромное территориальное расстояние.

"Есть решение сельского совета, на него никто не обращает внимание. Здесь, в ОГА принимают и голосуют по своему усмотрению. И это нарушение добровольного образования громад", - жалуется поселковый голова Верховины Василий Мицканюк.

Самая сложная ситуация с с. Верхний Ясенив. Несмотря на решение рядовых горян, районного и поселкового совета остаться в составе Верховинской ОТГ, областные чиновники хотят искусственно присоединить поселок к Белоберезской громаде.

"Верховинский районный совет принял решение: согласно перспективному плану должно было быть 5 ОТГ, но не учитывается мнение людей. Приняли решение создать 3 ОТГ почему-то. Возникла полемика по Верхнему Ясениву. Данное село всегда относилось к Верховине. Не учли мнение людей. Не учли специфику и условия проживания. Это уничтожение местного самоуправления", - считает Иван Шкиндюк, председатель Верховинского районного совета.

"Это решение надо пересмотреть. Потому что большинство членов рабочей группы хорошо и не знают, где на карте то Ясениво, но участвуют в голосовании", - считает Дмитрий Мартыщук, сельский голова с. Верхнее Ясениво.

Уже во вторник жители села Верхнее Ясениво будут перекрывать местную дорогу в знак протеста. Если акция не поможет, будут обращаться в Кабмин, ведь несмотря на решение сельских громад, окончательное решение - за министерством.

Решение об объединении громад было принято на заседании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по административно-территориальному устройству. Состав этой группы можно посмотреть здесь .

 

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