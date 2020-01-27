 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПроспорил: жена Ярмоленко "затащила" футболиста в оперу

Проспорил: жена Ярмоленко "затащила" футболиста в оперу


фото: instagram
Вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вместе с женой посетил оперу, для футболиста это было "наказанием", из-за проигранного пари

Фото из лондонского Королевского театра в Ковент-Гардене Инна Ярмоленко опубликовала в Instagram.

"С женой спорить опасно, можно и в опере оказаться", - написала Инна Ярмоленко под фотографией.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С женой спорить опасно, можно оказаться в опере when u loose a bet to ur wife and end up in opera

Сообщение, распространенный Inna Yarmolenko (@ yarmolkina10)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

27 января, 2020 понедельник

26 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать