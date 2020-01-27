Проспорил: жена Ярмоленко "затащила" футболиста в оперу
27 января, 2020, 15:23
Вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вместе с женой посетил оперу, для футболиста это было "наказанием", из-за проигранного пари
Фото из лондонского Королевского театра в Ковент-Гардене Инна Ярмоленко опубликовала в Instagram.
"С женой спорить опасно, можно и в опере оказаться", - написала Инна Ярмоленко под фотографией.
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
- 12 января сообщалось, что английский "Вест Хэм" решил отдать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в аренду в зимнее трансферное окно.
- В конце декабря 2019 года Андрей Ярмоленко получил травму, из-за которой не будет играть до конца января.
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