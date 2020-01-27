Премьер Словении, бывший комик, подал в отставку и потребовал досрочных выборов

27 января, 2020, 17:56

Премьер-министр Словении Марьян Шарец подал в отставку и призвал к проведению досрочных парламентских выборов

Об этом пишет Reuters.

Свое решение он объяснил тем, что его правительство меньшинства не в состоянии протолкнуть через парламент важные законодательные инициативы.

"С этой коалицией, с этой ситуацией в парламенте я не могу оправдать ожидания народа. Я смог бы выполнить их после выборов", - заявил Шарец.

Лидер оппозиции Янез Янша, лидер Словенской демократической партии, заявил, что досрочные выборы являются "наиболее вероятным вариантом".

Спикер парламента Деян Зидан заявил, что выборы могут состояться во второй половине апреля. Они будут четвертыми досрочными в Словении подряд.

Правящая коалиция пяти левоцентристских партий, пришедшая к власти в сентябре 2018 года, получила всего 43 из 90 мест в парламенте.

42-летний Марьян Шарец - бывший актер и комик, он был мэром города Камник в течение двух сроков. Шарец является самым молодым в истории премьер-министром Словении.