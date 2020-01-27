Пожар в МКМС: стала известна вероятная причина

27 января, 2020, 18:12

Причиной пожара в здании Министерства культуры, молодежи и спорта называют неисправность проводки

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и повлекло задымление здания", - говорится в сообщении.

До приезда спасателей нацгвардейцы смогли эвакуировать 220 человек персонала, который находился в здании. Сейчас сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет.