Пожар в МКМС: стала известна вероятная причина
27 января, 2020, 18:12
Причиной пожара в здании Министерства культуры, молодежи и спорта называют неисправность проводки
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
"По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и повлекло задымление здания", - говорится в сообщении.
До приезда спасателей нацгвардейцы смогли эвакуировать 220 человек персонала, который находился в здании. Сейчас сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет.
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