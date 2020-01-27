Послы ЕС одобрили расширение санкций за "выборы" в оккупированном Крыму, - СМИ

27 января, 2020, 16:56

Послы ЕС поддержали предложение о расширении санкций, связанных с аннексией Крыма Российской Федерацией

Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на источники в ЕС.

"Послы государств ЕС поддержали предложение о расширении санкций, связанных с аннексией Крыма Россией", - сказал дипломат ЕС.

Санкции связаны с местными "выборами", проведенными Россией в оккупированном Крыму. Они заключаются в добавлении нескольких лиц в черный список тех, кому запрещен въезд в ЕС и чьи активы на территории блока заморожены.

Как сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, ЕС добавит в санкционный перечень 7 человек.

The EU will tomorrow add another 7 ppl on its sanctions list over individuals undermining the territorial integrity of #Ukraine . the 7 facilitated and participated in the Russian regional elections in September in #Crimea . #Russia - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 27, 2020

Совет ЕС утвердит решение о расширении санкций во вторник.

Ранее дипломатические источники сообщали, что расширение санкций блокировал Кипр, который таким образом пытался заставить ЕС к более жестким санкциям против Турции в связи с буровыми работами в экономической зоне острова.

"Утром в понедельник Кипр отказался от оговорок относительно наложения дополнительных санкций в связи с аннексией Крыма", - сообщил европейский дипломат.

В сентябре 2019 года ЕС принял решение о продлении санкций против 170 человек и 44 компаний в связи с аннексией Крыма на 6 месяцев.