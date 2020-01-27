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Espreso.tvОбществоПомешает инновациям и вызовет отходы: Apple отказалась менять разъем Lightning

Помешает инновациям и вызовет отходы: Apple отказалась менять разъем Lightning

В компании Apple считают, что отказ от разъема Lightning в iPhone приведет к чрезвычайно большому количеству электронных отходов

Об этом передает BBC.

В Apple отметили, что уже поставили более миллиарда устройств с разъемом Lightning, а также миллионы самих зарядных устройств. В компании считают, что единый стандарт зарядного устройства затронет сотни миллионов активных устройств и аксессуаров, которыми пользуются люди в ЕС.

Кроме того, Apple считают, что предлагаемые изменения будут препятствовать инновациям.

Отмечается, что Apple начал использовать разъем USB-C в Macbook и последних iPad Pro, разъем Lightning используют для iPhone. Последние устройства на Android используют разъем USB-C.

  • Напомним, члены Европарламента могут вынести на голосование постановление, которым обяжут Европейскую комиссию внедрить единый стандарт зарядного устройства на всех устройствах. Это означает, что Apple придется отказаться от своего разъема Lightning, который используется на iPhone, по крайней мере в странах ЕС.

 

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