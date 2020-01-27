Помешает инновациям и вызовет отходы: Apple отказалась менять разъем Lightning

27 января, 2020, 15:44

В компании Apple считают, что отказ от разъема Lightning в iPhone приведет к чрезвычайно большому количеству электронных отходов

Об этом передает BBC.

В Apple отметили, что уже поставили более миллиарда устройств с разъемом Lightning, а также миллионы самих зарядных устройств. В компании считают, что единый стандарт зарядного устройства затронет сотни миллионов активных устройств и аксессуаров, которыми пользуются люди в ЕС.

Кроме того, Apple считают, что предлагаемые изменения будут препятствовать инновациям.

Отмечается, что Apple начал использовать разъем USB-C в Macbook и последних iPad Pro, разъем Lightning используют для iPhone. Последние устройства на Android используют разъем USB-C.