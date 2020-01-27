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Espreso.tvОбществоПетр Порошенко встретился с Дональдом Туском

Петр Порошенко встретился с Дональдом Туском

В ходе рабочего визита в Брюссель председатель политической партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Европейской народной партии Дональдом Туском

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

Петр Порошенко выразил благодарность Европейскому Союзу за твердое многолетнее единство и солидарность с Украиной в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности государства. Порошенко также подчеркнул важность продолжения политики санкций ЕС в отношении Российской Федерации за агрессию против Украины, систематический срыв мирного процесса на Донбассе и аннексию Крыма.

Кроме того, было высказано предостережение относительно попыток международной реабилитации президента Путина без соответствующих изменений в поведении Москвы.

Пятый президент Украины подчеркнул важность сохранения и усиления проукраинской коалиции для поддержания нашего государства. Он обратился с призывом обеспечить сохранение украинского вопроса среди ключевых приоритетов деятельности Европейского Союза.

Со своей стороны президент Европейской народной партии заверил в твердой поддержке Украины и отметил неотложность продолжение евроинтеграционного движения и неуклонного соблюдения демократических норм и принципов.

Петр Порошенко и Дональд Туск обсудили перспективы развития отношений партнерства между Европейской народной партией и "Европейской Солидарностью".

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