Петр Порошенко встретился с Дональдом Туском

27 января, 2020, 21:37

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

Петр Порошенко выразил благодарность Европейскому Союзу за твердое многолетнее единство и солидарность с Украиной в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности государства. Порошенко также подчеркнул важность продолжения политики санкций ЕС в отношении Российской Федерации за агрессию против Украины, систематический срыв мирного процесса на Донбассе и аннексию Крыма.

Кроме того, было высказано предостережение относительно попыток международной реабилитации президента Путина без соответствующих изменений в поведении Москвы.

Пятый президент Украины подчеркнул важность сохранения и усиления проукраинской коалиции для поддержания нашего государства. Он обратился с призывом обеспечить сохранение украинского вопроса среди ключевых приоритетов деятельности Европейского Союза.

Со своей стороны президент Европейской народной партии заверил в твердой поддержке Украины и отметил неотложность продолжение евроинтеграционного движения и неуклонного соблюдения демократических норм и принципов.

Петр Порошенко и Дональд Туск обсудили перспективы развития отношений партнерства между Европейской народной партией и "Европейской Солидарностью".