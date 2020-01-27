Пенсия 70% украинских пенсионеров не превышает 3000 грн. Инфографика
27 января, 2020, 13:38
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года
Согласно обнародованным в Facebook данным ПФУ, получают пенсионные выплаты в Украине следующим образом:
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до 1500 грн - 0,7% пенсионеров,
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от 1501 грн до 2000 грн - 34,8%,
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от 2001 грн до 3000 грн - 34,2%,
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от 3001 грн до 4000 грн - 12,4%,
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от 4001 грн до 5000 грн - 6,3%,
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от 5001 грн до 10000 грн - 9,3%,
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более 10000 грн - 2,3%.
- Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которой осуществляет Пенсионный фонд Украины.
- По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3082,98 грн.
- Кабинет министров Украины на заседании 24 января 2020 одобрил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год.
- Согласно документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2020 году составят 301, 8 млрд грн. Кроме того, средства государственного бюджета на выплату пенсий и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда составляют 146, 8 млрд грн. Таким образом, общие доходы предусмотрены в сумме 448, 6 млрд грн, расходы - 448, 4 млрд грн.
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