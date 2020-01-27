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Espreso.tvОбществоПенсия 70% украинских пенсионеров не превышает 3000 грн. Инфографика

Пенсия 70% украинских пенсионеров не превышает 3000 грн. Инфографика


фото: 0362
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года

Согласно обнародованным в Facebook данным ПФУ, получают пенсионные выплаты в Украине следующим образом:

  • до 1500 грн - 0,7% пенсионеров,

  • от 1501 грн до 2000 грн - 34,8%,

  • от 2001 грн до 3000 грн - 34,2%,

  • от 3001 грн до 4000 грн - 12,4%,

  • от 4001 грн до 5000 грн - 6,3%,

  • от 5001 грн до 10000 грн - 9,3%,

  • более 10000 грн - 2,3%.

  • Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которой осуществляет Пенсионный фонд Украины.
  • По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3082,98 грн.
  • Кабинет министров Украины на заседании 24 января 2020 одобрил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год.
  • Согласно документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2020 году составят 301, 8 млрд грн. Кроме того, средства государственного бюджета на выплату пенсий и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда составляют 146, 8 млрд грн. Таким образом, общие доходы предусмотрены в сумме 448, 6 млрд грн, расходы - 448, 4 млрд грн.
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