Партия Сальвини проиграла местные выборы в двух регионах Италии
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные экзит-пола государственного телеканала RAI.
Действующий губернатор Стефано Боначини из Демократической партии набрал более 51% голосов, опередив Люсию Боргонцони из партии "Лига", которая получила чуть более 43%. Примечательно, что явка на выборах выросла на 30% по сравнению с выборами пять лет назад.
Богатым северным регионом Эмилия-Романья руководили со времен Второй мировой войны только левые или коммунистические партии.
В последние два месяца партия "Лига" вела активную кампанию, а Сальвини называл голосования на региональном уровне тестом популярности двух правящих партий - Демократической партии и "Движения 5 звезд". Кандидат "5 звезд" получил на выборах около 4%.
В воскресенье также прошли выборы в южном регионе Калабрия. Победу с результатом 55,71 8% получила Джоли Сантелли с консервативной партии "Forza Italia", возглавляемой Сильвио Берлускони. Она станет первой женщиной на посту губернатора этого региона.
Второе место занял кандидат партии "Лига" Пиппо Каллипо - 30,27%.
Ранее регионом руководил губернатор от Демократической партии, в прошлом году подал в отставку из-за обвинений в коррупции. Он не баллотировался на выборах.
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