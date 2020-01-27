От президента Ирана в течение трех дней скрывали факт ракетного удара по самолету МАУ, - NYT

27 января, 2020, 11:46

Высокопоставленные военные Корпуса стражей исламской революции в течение трех дней скрывали от президента Ирана Хасана Рухани факт ракетного удара по пассажирскому Boeing авиакомпании МАУ

Об этом пишет The New York Times .

Издание отмечает, что командование КСИР знало о том, что произошло уже через несколько минут после авиакатастрофы.

Генерал КСИР Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал о допущенной ошибке с самолетом. Кроме того, перед трагедией его подразделение просил чиновников закрыть воздушное пространство, но безрезультатно.

Он сообщил о том, что произошло коллегам, в том числе представителям армии Ирана. Командующие создали комитет для расследования случившегося, и после многочасовых допросов причастных к инциденту доложили об ошибке аятолле Али Хаменеи, проигнорировав Рухани.

Пока иранские власти отрицали причастность к катастрофе самолета, Рухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако они не отвечали. Членам правительства, которые также звонили представителям армии, говорили, что подозрения ошибочны.

10 января, когда власти Ирана официально назвала версию об ударе по Boeing "большой ложью", военные сообщили президенту Ирана правду. По данным NYT, Рухани был "взбешен". Несмотря на возражения военных о дестабилизации ситуации в Иране, президент потребовал немедленно признать "трагическую ошибку" и ее последствия. Один из чиновников, которые присутствовали на совещании, рассказал о том, что происходит, аятолле Хаменеи, после чего он приказал готовить текст заявления с признанием ответственности за авиакатастрофу.

В результате, по данным NYT, КСИР хочет возложить ответственность за трагедию на тех, кто непосредственно участвовал в пуске ракет. Рухани требовал более широкого признания вины со стороны военных и призвал к расследованию в отношении руководителей КСИР.

11 января генерал Хадшизаде публично взял на себя ответственность за то, что произошло с самолетом.