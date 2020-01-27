Организаторы отменили событие из-за коронавируса, - украинский боксер Постол о перенесенном поединке против Рамиреса
Об этом спортсмен сообщил в Instagram.
"Из-за вируса, который сейчас распространяется в Китае, организаторы вечера бокса, где я должен был драться против Хосе Карлоса Рамиреса, приняли решение отменить событие, а сам поединок перенесли. Хочу от себя лично поблагодарить компанию Top Rank за молниеносную реакцию на текущие события в Китае, обеспечение нашей команде скорейшую, безопасную и комфортную дорогу домой. Мы надеемся и верим, что ситуация, сложившаяся в Китае, улучшится ", - сказал Постол.
1 февраля, в Китае, должен был состояться супербой украинского боксера Виктора Постола и чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американца Хосе Рамиреса.
- 23 января властиа Китая решили приостановить все авиарейсы из двенадцатимиллионного города Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса.
- 12 ноября украинский боксер Виктор Постол вышел на первое место в рейтинге WBC в первом полусреднем весе.
- 31 октября стало известно, что украинский боксер Виктор Постол договорился о поединке за звание чемпиона мира WBC и WBO в полусреднем весе против американца Хосе Рамиреса.
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