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Espreso.tvСпортОрганизаторы отменили событие из-за коронавируса, - украинский боксер Постол о перенесенном поединке против Рамиреса

Организаторы отменили событие из-за коронавируса, - украинский боксер Постол о перенесенном поединке против Рамиреса


фото: ukrinform.ua
Украинец Виктор Постол поблагодарил Top Rank за обеспечение скорейшей, безопасной и комфортной дороги домой боксеру и его команде

Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

"Из-за вируса, который сейчас распространяется в Китае, организаторы вечера бокса, где я должен был драться против Хосе Карлоса Рамиреса, приняли решение отменить событие, а сам поединок перенесли. Хочу от себя лично поблагодарить компанию Top Rank за молниеносную реакцию на текущие события в Китае, обеспечение нашей команде скорейшую, безопасную и комфортную дорогу домой. Мы надеемся и верим, что ситуация, сложившаяся в Китае, улучшится ", - сказал Постол.

1 февраля, в Китае, должен был состояться супербой украинского боксера Виктора Постола и чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американца Хосе Рамиреса.

 

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