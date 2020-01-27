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Espreso.tvОбществоОрганизаторы мероприятия близки к Путину: Дуда объяснил президенту Израиля, почему не участвовал в форуме памяти Холокоста

Организаторы мероприятия близки к Путину: Дуда объяснил президенту Израиля, почему не участвовал в форуме памяти Холокоста

Президент Польши Анджей Дуда объяснил израильскому коллеге Реувену Ривлину, что не принимал участия во Всемирном форуме памяти Холокоста потому, что организаторы проигнорировали участие Польши в борьбе с нацизмом

Об этом он заявил во время совместного брифинга в Освенциме, где проходят торжества к 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, сообщает Укринформ.

"Я с большим сожалением воспринял факт, что участие Польши в великом деле борьбы с нацистами, с виновниками Холокоста, было полностью проигнорировано во время торжеств, организованных институтом "Яд ва-Шем". По этой причине я не мог присутствовать там", - заявил Дуда.

По его словам, в Варшаве осознают, что форум в Иерусалиме организовывал частный фонд "Яд ва-Шем", одним из руководителей которого является "близкий друг президента России Владимира Путина" Вячеслав Кантор.

Дуда выразил надежду, что в разговоре с президентом Израиля все сомнения относительно позиции польской стороны по этому поводу "были развеяны".

В свою очередь Ривлин подчеркнул, что в Аушвице-Биркенау погибли более миллиона евреев. Он отметил, что во время войны поляки спасали евреев, и поблагодарил польскую сторону за это.

Президент Израиля отметил, что сегодня фашизм и антисемитизм снова "поднимают голову", что является угрозой для демократии и мира во всем мире. Он призвал совместно бороться с проявлениями этого явления.

Ривлин также пригласил Дуду в Иерусалим, чтобы обсудить будущее двусторонних отношений.

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