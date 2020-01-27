Оккупанты открыли огонь на участке разведения в Петровском

27 января, 2020, 15:18

26 января украинская сторона зафиксировала действия вооруженных формирований Российской Федерации по имитации нарушения разведения сил и средств в пределах участка разведения № 3 Петровское

Об этом сообщает пресс-центр штаб ООС.

Там сообщили, что боевики пошли на такой шаг с целью предоставления ОБСЕ доказательств о якобы нарушении разведения сил украинской стороной.

"Вооруженные члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения, на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли демонстративный огонь трассирующими пулями в свою сторону", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, по мнению боевиков, должны предоставить бесспорные доказательства факта нарушения разведения сил и средств с украинской стороны.

"Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которое в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятию новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе", - говорится в сообщении.