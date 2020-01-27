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Espreso.tvОбществоОфис генпрокурора направил в суд дело об убийстве журналиста Сергиенко

Офис генпрокурора направил в суд дело об убийстве журналиста Сергиенко


фото: Детектор медіа
Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении лица по факту незаконного проникновения на территорию домовладения журналиста В. Сергиенко, откуда журналист был похищен и в дальнейшем в этот же день жестоко убит

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении лица по факту незаконного проникновения 4 апреля 2014 года на территорию домовладения журналиста и участника "Самообороны Евромайдана Черкасской области" В. Сергиенко в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области, откуда журналист был похищен и в дальнейшем в этото же день жестоко убит.

Кроме того, указанному гражданину и еще одному лицу инкриминируется участие в преступной организации, которая действовала в период с ноября 2013-го по июль 2015 года на территории Киевской и Черкасской областей.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершал Центральный аппарат Государственного бюро расследований.

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