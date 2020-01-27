Накануне пятой годовщины Минских договоренностей Порошенко предложил инициировать принятие соответствующей резолюции Европарламента в поддержку Украины

27 января, 2020, 19:59

Петр Порошенко подчеркнул важность сохранения среди приоритетов ЕП и ЕС вопрос поддержки борьбы Украины за восстановление суверенитета и территориальной целостности. Накануне пятой годовщины Минских договоренностей пятый президент предложил инициировать принятие соответствующей резолюции Европарламента в поддержку Украины, об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".

Петр Порошенко также призвал к сохранению мирового единства и солидарности с Украиной.

Высказано серьезное беспокойство в связи с попытками международной реабилитации президента России без выполнения Москвой ее обязательств в рамках Минского процесса деоккупации Донбасса, возвращения Крыма Украине и восстановления уважения к международному праву.

Отмечена необходимость продолжения и усиления санкций против Москвы как инструмента принуждения к миру.

Депутаты Европарламента подчеркнули свою твердую поддержку Украине как в деле укрепления устойчивости государства и противодействия продолжающейся российской агрессии, так и на пути реформ и европейской интеграции.

В то же время, беспокойство депутатов Европейского парламента вызвали попытки украинской власти использовать правосудие против своих политических оппонентов. Они также осудили назначения одним из руководителей ГБР адвоката Януковича.

В этой связи отмечена важность для украинской власти отказаться от попыток возвращения к политически мотивированному правосудию, как в 2010-2013 гг.