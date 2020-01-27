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Espreso.tvОбществоНаблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит увольнение Кравцова в течение двух недель, - Криклий

Наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит увольнение Кравцова в течение двух недель, - Криклий


фото: agropolit
Наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения председателя правления Евгения Кравцова в ближайшие две недели

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РБК-Украина.

По его словам, УЗ от "тараканов и плохого сервиса" может спасти нормальный менеджмент.

"Пассажирской составляющей уделяли очень мало внимания, поэтому мы в ближайшее время будем менять менеджмент "Укрзализныци", - заявил Криклий.

Отвечая на вопрос об увольнении Кравцова, министр подчеркнул, что это решение должно быть принято по процедуре.

"Я рассчитываю, что в течение двух недель это произойдет. Ведь это процедура, которая требует решения наблюдательного совета. Это занимает определенное время, чтобы они приняли решение. Затем это решение принимает Кабмин", - добавил Криклий.

 
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