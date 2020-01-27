Наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит увольнение Кравцова в течение двух недель, - Криклий
27 января, 2020, 15:30
Наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения председателя правления Евгения Кравцова в ближайшие две недели
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РБК-Украина.
По его словам, УЗ от "тараканов и плохого сервиса" может спасти нормальный менеджмент.
"Пассажирской составляющей уделяли очень мало внимания, поэтому мы в ближайшее время будем менять менеджмент "Укрзализныци", - заявил Криклий.
Отвечая на вопрос об увольнении Кравцова, министр подчеркнул, что это решение должно быть принято по процедуре.
"Я рассчитываю, что в течение двух недель это произойдет. Ведь это процедура, которая требует решения наблюдательного совета. Это занимает определенное время, чтобы они приняли решение. Затем это решение принимает Кабмин", - добавил Криклий.
- Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил о своей отставке 31 декабря 2019 года.
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