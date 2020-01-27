На Закарпатье поезд разбил грузовик, есть погибшие и пострадавший

27 января, 2020, 17:13

На железнодорожном переезде при въезде в город Тячев Закарпатской области произошла авария: поезд столкнулся с грузовиком

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Закарпатской области Инесса Мандзулич.

Два человека погибли, один пассажир грузовика госпитализирован.

"Сегодня, около 12 часов, в полицию поступило сообщение об аварии на железнодорожном переезде при въезде в город Тячев. Как обнаружила оперативная группа, выехавшая на место происшествия, поезд столкнулся с грузовиком. В результате столкновения - двое погибших. Еще один пассажир грузовика госпитализирован в местную больницу", - сказала она.

На месте сейчас работает оперативная группа, детали ДТП с пострадавшими полиция обнародует позже.